مفاجأة.. كندة علوش تعرض فستان زفافها من عمرو يوسف للبيع!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 03:55 صباحاً - فوجىء جمهور الممثلة السورية كندة علوش بعرضها فستان زفافها من الممثل المصري عمرو يوسف للبيع.
فقد نشرت كندة يوسف إعلان عرض فستانها للبيع عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: “يمكن صعب نفرط بالأشياء الي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية وخصوصي فستان العرس بس اذا كان في ناس رح تستفيد من تمنو فحيصير لهالذكرى معنى أقيم”.
وتابعت كندة علوش ان فستان زفافها معروض حاليا باحد محلات الزمالك وانها ستتبرع بثمنه لاكثر من جمعية خيرية وسيكون ذلك بعلم الشاري.
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