نجمة «توليوود» شارمي كور تعلن اعتزالها التمثيل

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قررت الممثلة الهندية الجنوبية الشهيرة شارمي كور Charmme Kaur أن تودع حياتها المهنية في التمثيل، والتركيز على مجال الإنتاج.

كانت الشائعات المتعلقة بخطط شارمي كور Kaur المهنية قد بدأت في الانتشار منذ فترة، لذلك لم تجد الممثلة من بُد للتحدث أخيرًا حول الموضوع وتحسم هذا السيل من الشائعات، مما أعطى صدمة كبيرة لمعجبيها.

Advertisements

كور واحدة من الممثلات القلائل الذين اكتسبوا شعبية كبيرة في “توليوود” سينما الجنوب، حيث قررت شارمي اعتزال التمثيل للتركيز على إنتاج الأفلام، كانت الممثلة بعيدة عن الأضواء منذ بضع سنوات وشوهدت لآخر مرة في فيلم الإثارة 10 Enradhukulla الذي عُرض عام 2015.

ظهرت شارمي كور لأول مرة في عام 2002 أمام الممثل أرجان باجوا، كان عمرها 15 عامًا فقط ولعبت دور ربة منزل. وبصرف النظر عن أفلام التيلجو، ظهرت الممثلة أيضا في أفلام الكانادا وسينما بوليوود، وهي معروفة بشكل كبير لمساهمتها في أفلام المالايالامية والتاميلية، وعملت شارمي أيضًا مع نجوم كبار مثل ناجارجونا وبرابهاس.

الممثلة مشغولة حاليًا بالمشاركة في إنتاج فيلم iSmart Shankar من بطولة رام بوتينيني ونيداهي أجروال في أدوار قيادية. وهي أيضًا المؤسس المشارك لبيت الإنتاج Puri Connects.