خلافات بين ورثة الممثل الراحل جي كاي ريثيش

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد الوفاة المفاجئة للممثل الهندي الراحل جي كاي ريثيش JK Ritheesh الذي كان معروفًا بأعماله الخيرية بسبب السكتة القلبية، ورغم مرور نحو أسابيع قليلة على الرحيل، إلا أن أزمات عدة بدأت تتردد كواليسها داخل محيطه العائلي.

ترك الممثل الراحل طفلين وزوجته التي بدأت في تحرير بلاغ ضد مدير أعماله كيسافان لإجباره على إخلاء المنزل الذي يعيش فيه، والذي كان الممثل الراحل قد وفره له، وأنها أشركت رجال دين في تهديده.

وفقًا للشكوى، فقد عاش كيسافان في المنزل الذي قدمه جي كاي على مدار السنوات العشر الماضية ولم تدفع أي إيجارات.

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وفي الوقت نفسه، ظل كيسافان يعمل لدى الممثل الراحل على مدار السنوات العشر الماضية ولم يتلق أي أجر. وبحسب تقارير، من الواضح أن مدير الأعمال قد طلب من زوجة الممثل أن تدفع مستحقاته التي تصل إلى أربعة ملايين روبية، لكنها رفضت ولجأت إلى إخلائه بالقوة.

وذكر كيسافان أيضًا أن الخبير التربوي إساري غانيش قد تدخل أيضًا في هذه القضية لدعم جيوتي وهدده بعواقب وخيمة إذا لم يفعل ذلك.