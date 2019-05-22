ميس حمدان تتحول إلى رجل!.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حققت الفنانة الأردنية ميس حمدان واحد من أحلامها، وتحولت لشاب، باستخدام «فلتر» من التطبيق الإلكتروني الشهير «سناب شات».

ميس داعب متابعيها، وشاركتهم النتيجة بصور طريفة لها في «لوك» شاب، حيث اعربت عن صدمتها، وعدم تقبلها لفكرة شكلها الرجالي، وكتبت معلقة على الصور: «يا نهار اسود و منيل بنيله ايه فلتر السناب العجيب ده !!!! انا في حاله صدمه مش عارفه اضحك ولا ابكي بجد .....حموت ...و انا اللي كان نفسي يوم من الايام اكون راجل ...احمدك يا رب على نعمتك .....بس بصراحه مسبتش حد معملتش فيه المقلب ده .. الفلتر ده لازم يتنسف حالاً».

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من ناحية أخرى، انتهت ميس حمدان من تصوير مشاهدها في مسلسل «أيام العسل» من تأليف فاروق الشعيبي، وإخراج أحمد أنور، حيث تحل ميس كضيفة في حلقة من العمل المقرر أن يعرض على إحدى منصات الانترنت.

يُذكر أن المسلسل البدوي «نوف» كان آخر أعمال ميس، حيث عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وهو من تأليف تأليف سارة سوار الدهب، وإخراج رولا حجه، وشاركت ميس في بطولته أمام؛ عبير عيسى، محمد العبادي، جولييت عوّاد، جميل براهمة، وغيرهم.