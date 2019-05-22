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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة الأردنية مي سليم لجلسة تصوير جديدة تجمعها بابنتها الوحيدة «لي لي»، وذلك بعدسة المصور خالد فضة.
مي تألقت في الجلسة بفستان أسود براق قصير، كما نسقت لابنتها طلّة من نفس قماش فستانها، إلا أن الأخيرة سرقت الأنظار من والدتها بابتسامة عفوية زادت وجهها اشراقاً، حيث حصدت «لي لي» على أغلب تعليقات فانز الفنانة والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متغزلين في جمال ملامحها.
يُذكر أن مي سليم انجبت «لي لي» أكتوبر 2011، من زوجها السابق، رجل الأعمال المصري علي الرفاعي الذي انفصلت عنه عام 2012 بعد عامين على الزواج.
من ناحية أخرى، تشارك مي سليم في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسل «صانع الأحلام»، وذلك أمام جيسي عبدو، وطوني عيسى، ومكسيم خليل، وأروى جودة، صبري عبدالمنعم، والعمل من تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبدالعزيز.
وعلى الجانب الغنائي، طرحت مى سليم مؤخراً فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان «أعلنت الحرب»، وهي من كلمات سلمي رشيد وألحان هيثم نبيل، ومن توزيع أحمد عبدالسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة مي سليم تسرق منها الأنظار في أحدث جلسة تصوير لهما.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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