ريهام عبدالغفور تلفت الأنظار بلوك رجالي في جلسة تصوير متمردة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور لجلسة تصوير جديدة مع المصور الفني خالد فضة.

خالد فضة نشر الصور عبر حسابه الشخصي عبر موقع «أنستجرام»، وظهرت ريهام بلوك متجدد ومختلف، حيث ارتدت بذلات فضية لامعة للمصمم مهند كوجاك.

ريهام ظهرت بطلة شعرها القصير، واختارت لها ماكياج بارز، وعكست الصور مدى تمردها ورغبتها في الظهور بشكل متجدد.

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الفنانة المصرية تلقت عدد من التعليقات المختلفة على جلسة التصوير، فأجمع عدد كبير من الفانز أنها متميزة في اللوك الجديد، بينما رأى البعض الآخر أن الصور تخفي أنوثتها.

ريهام عبدالغفور كانت حديث السوشيال ميديا مؤخرا بعدما شاركت في بطولة مسلسل «زي الشمس» للفنانة دينا الشربيني، حيث قدمت ريهام دور «فريدة»، الشقيقة المقتولة والتي تبحث دينا عن قاتلها.

المسلسل يتم سرده بطريقة الفلاش باك، وكانت ريهام ودينا حديث السوشيال ميديا لتميزهم بأكثر من مشهد من خلال العمل.

«زي الشمس» بطولة دينا الشربيني، سوسن بدر، أحمد السعدني، ريهام عبدالغفور، وإخراج سامح عبدالعزيز بعد انسحاب المخرجة كاملة أبو ذكري.