فستان أسطوري يمنح درة طلّة «أميرة» في كان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة التونسية درة في فعاليات مهرجان كان الدولي السينمائي في دورته الـ72 المقامة حالياً في مدينة كان الفرنسية.

درة ظهرت خلال فعاليات المهرجان بـ3 إطلالات مميزة ومختلفة وعصرية، أولها كان فستان أبيض طويل ذو كتف واحد من الدانتيل، حمل توقيع المصمم اللبناني جان لوي سباجي، متزينة بطقم مجوهرات ماسية من دار chopard السويسرية، في الوقت الذي لملمت فيه شعرها للخلف بتسريحة زادت طلّتها أناقة وجاذبية.

أما الإطلالة الثانية، فكانت أكثر انطلاقاً بـJumpsuit أنيقة، حملت توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، مسدلة شعرها بتسريحة عصرية، كما تزينت بماكياج أبرز جمال عينيها، في الوقت الذي كانت طلّتها الثالثة حديث النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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بفستان وردي منفوش مكشوف الكتفين، ابهرت درة الجميع، وسرقت الأنظار على السجادة الحمراء، حيث بدت الفنانة التونسية في «لوك» أميرة، بالفستان ذو الذيل الطويل، وطقم المجوهرات ذو الأحجار البراقة، وهي الطلّة التي توهجت فيها الفنانة التونسةي، ولاقت اعجاب محبيها.

من ناحية أخرى، تشارك درة في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسلين هما «المايسترو»، و«حرملك».