- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فوجئ الفنان المصري محمد إمام، بحذف أحد المشاهد من مسلسل “هوجان”، والذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي.
محمد إمام، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: ”مش عارف ليه قناة الحياة شالت الحتة دي من الحلقة !!”.
في الوقت نفسه تم عرض المشهد على القنوات الأخرى العارضة للمسلسل، وتدور تفاصيله بعد دخول هوجان، لبيت دليدا، وبيها، حتى يساعدوه، ومسك كتاب الإنجيل وقبله معتقدًا أنه مصحف فأخبره أحد الرجال بأنهم مسيحيين، فرد عليه هوجان بقوله لا يؤثر كلهم كتب الله.
ويجسد محمد إمام في مسلسل هوجان شخصية شاب وهبه الله قوة بدنية أعلى من المألوف، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر إعمال عقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.
مسلسل “هوجان” من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل وبطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبري، صلاح عبد الله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل المشهد المحذوف لمحمد إمام من مسلسل «هوجان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.