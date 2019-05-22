تفاصيل المشهد المحذوف لمحمد إمام من مسلسل «هوجان»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فوجئ الفنان المصري محمد إمام، بحذف أحد المشاهد من مسلسل “هوجان”، والذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

محمد إمام، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: ”مش عارف ليه قناة الحياة شالت الحتة دي من الحلقة !!”.

في الوقت نفسه تم عرض المشهد على القنوات الأخرى العارضة للمسلسل، وتدور تفاصيله بعد دخول هوجان، لبيت دليدا، وبيها، حتى يساعدوه، ومسك كتاب الإنجيل وقبله معتقدًا أنه مصحف فأخبره أحد الرجال بأنهم مسيحيين، فرد عليه هوجان بقوله لا يؤثر كلهم كتب الله.

Advertisements

ويجسد محمد إمام في مسلسل هوجان شخصية شاب وهبه الله قوة بدنية أعلى من المألوف، لكنه في المقابل عاش حياة ألغى فيها المجتمع عقله، فأصبحت له قوة خارقة وعقل بسيط، فيتم استغلاله، لكن تحدث له نقطة تحول، فيقرر إعمال عقله واستخدام قوته، ليبدأ البعض في محاربته.

مسلسل “هوجان” من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل وبطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، عبير صبري، صلاح عبد الله، رياض الخولي، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.