مي عز الدين ترد على اتهامها بتقليد شخصية «أطاطا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين، حقيقة تقليدها لشخصية «أطاطا»، التي سبق وقدمها الفنان محمد سعد، في شخصيتها الجديدة التي تقدمها في مسلسل «البرنسيسة بيسة».

مي عز الدين، قالت في حوار صحفي لها: «على العكس تمامًا فشخصية الجدة “سكسكة” تختلف في كل شيء عن “أبلة أطاطا” وشرف لي أن يشبهني البعض بالفنان الكبير محمد سعد، هو فين وأنا فين».

وأضافت: «شخصية أطاطا، التي جسدها محمد سعد، لن تتكر في أي عمل فني ولا يستطيع أحد أن يقدمها مثلما فعل هو في فيلم “عوكل”».

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وتابعت: «سكسكة كانت من أكثر المشكلات التي واجهتني أثناء التصوير فكان التحضير للشخصية يستغرق وقتا طويلا يصل إلى 4 ساعات قبل تصوير المشاهد الخاصة بها بالإضافة إلى أن ملابسها كانت شتوية ومعظم التصوير كان في الصيف مما جعلتها تستنفذ كل طاقتي، ولكني عشقت هذه الشخصية وتعلقت بها كثيرا فكانت تنتابني حالة غريبة عندما أتقمصها أما شخصية بيسة».

وكشفت عن الصعوبات التي واجهتها، قائلة: «هي طريقة حديثها على غرار أهالي المناطق الشعبية فكنت أفعل كل ما بوسعي أمام الكاميرا كي تظهر بأقصى درجة للفئة الشعبية فضلًا عن أنها تتحدث بعصبية طوال الأحداث».

ويشارك في بطولة مسلسل “البرنسيسة بيسة”، محمد أنور، بوسى، أمير المصرى، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى كما يشارك فيه أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف، والمسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر ومن إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى.