نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد شقيقها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعيد ميلاد شقيقها ومدير أعمالها مارسيل الزغبي، وحرصت على تهنئته بشكل مميز.

النجمة الذهبية نشرت صورة تجمعها بشقيقها، وغازلته بتعليق كتبت فيه: «عيد ميلاد سعيد لأفضل أخ وأذكى مدير أعمال.. أحبك»، حيث تلقى مارسيل تهاني فانز الزغبي، متمنيين له مزيد من النجاح والتوفيق مع شقيقته.

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من ناحية أخرى، تجهز نوال الزغبي لحفل غنائي ضخم بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحييه بمشاركة النجمين عاصي الحلاني، ونجوى كرم، يوم 8 يونيو المقبل في بيروت.

يُذكر أن نوال الزغبي تشارك في المارثون الرمضاني الحالي من خلال غناء تتر مسلسل «بروفا» للنجمين ماجي بوغصن، وأحمد فهمي، والأغنية بعنوان «لما بتحسبا»، كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلي السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية بطلي العمل أحمد فهمي وماجي بوغصن.

نوال سبق وغنت تتر مسلسل «حبة كاراميل» من بطولة ماجي أبو غصن، وكان من إنتاج شركة «إيجل فيلم» لصاحبها جمال سنان، حيث حققت الأغنية نجاحاً كبيراً خلال رمضان 2017، وهو نفس الموسم الذي قدمت فيه الزغبي تتر مسلسل «لأعلى سعر» للفنانة المصرية نيللي كريم.

الزغبي احتفلت مؤخراً بإطلاق ألبومها الجديد «كده باي»، وهو الألبوم الأول لنوال الزغبي مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات بعد انقطاع فني دام 10 سنوات، ويضم 10 أغنيات 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية.