- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية أنغام جمهورها بمجموعة صور لـ “ياسين” ابن أختها الفنانة الراحلة غنوة، والذي يشارك بالتمثيل في مسلسل “زي الشمس”.
أنغام كشفت من خلال الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، عن موهبة جديدة لياسين بخلاف التمثيل، حيث ظهر وهو يعزف على البيانو والجيتار.
الفنانة المصرية تغزلت في نجل أختها الراحلة، بتعليق قالت فيه: “أحلي نجم في الدنيا #ياسين#زي_الشمس يارب إحفظه بحفظك حبيب خالته”.
وكان ياسين أمير، ابن الفنانة الراحلة غنوة، قد لفت نظر الجمهور منذ اللحظة الأولى له على الشاشة من خلال مسلسل «زي الشمس» لدينا الشربيني.
ياسين حاز على إعجاب الجمهور، وشهدوا له بموهبته الفائقة، وقصت ابنة خالة غنوة تفاصيل مشاركته في العمل، وقالت إنه كان ينشر فيديوهات له على مواقع التواصل وهو يمثل، فشاهدته مخرجة العمل وطلبته بشكل خاص.
ابنة خالة غنوة أكدت أن علاقته بالممثلين في العمل جيدة جدا، وأن الفنانة دينا الشربيني تحبه جدا، وكذلك الفنان أحمد السعدني.
ابن غنوة يعيش حاليا مع ابنة خالة والدته، والتي أكدت أن أنغام تنفق عليه، وتتولى كافة المصروفات الخاصة به، وعلاقتهما جيدة جدا.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تكشف عن موهبة ابن شقيقتها الراحلة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.