- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قال الفنان المصري خالد سليم، أن هناك 3 نجوم لعبوا دورًا كبيرًا في مسيرته الفنية وهم من اختاروه للمشاركة معهم في أعماله.
وقال خلال لقائه في برنامج “دراما شخصية”، مع المذيعة إيناس الشواف، والمذاع عبر إذاعة “إنرجي”، إن هناك 3 ضيوف شرف أثروا في حياتي الفنية، الفنانة الراحلة وردة التي شاركتها مسلسل “آن الأوان” والزعيم عادل إمام الذي طلبني في مسلسل “مأمون وشركاه”، والراحل محمود عبدالعزيز الذي شاركته مسلسل “جبل الحلال.
أما عن “الماستر سين”، السعيد في حياته فهو زواجه من “خيرية”.. والحزين هو وفاة والده.
وعن بعض المشاهد التي يتمنى أن يحذفها بالمونتاج أكد أنها هي التي لها علاقة بأن تتوسم في بعض الناس خيرًا وتخدع فيهم بالنهاية.
أما عن دور الشرير في حياته، فأكد أنه لعب دور الشرير في حياته بدون قصد ولكنه تدراك الأمر وغير موقفه.
يذكر أن برنامج “دراما نفسية” يحاور الفنانين والشخصيات العامة باعتبار حياتهم هي درامتهم الشخصية، فيتتبع المراحل التي لعبوا فيها دور البطولة والكومبارس والتحولات الدرامية في حياتهم ولحظات الأكشن والرعب.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد سليم: لعبت دور الشرير في حياتي الحقيقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.