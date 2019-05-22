خالد سليم: لعبت دور الشرير في حياتي الحقيقية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري خالد سليم، أن هناك 3 نجوم لعبوا دورًا كبيرًا في مسيرته الفنية وهم من اختاروه للمشاركة معهم في أعماله.

وقال خلال لقائه في برنامج “دراما شخصية”، مع المذيعة إيناس الشواف، والمذاع عبر إذاعة “إنرجي”، إن هناك 3 ضيوف شرف أثروا في حياتي الفنية، الفنانة الراحلة وردة التي شاركتها مسلسل “آن الأوان” والزعيم عادل إمام الذي طلبني في مسلسل “مأمون وشركاه”، والراحل محمود عبدالعزيز الذي شاركته مسلسل “جبل الحلال.

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أما عن “الماستر سين”، السعيد في حياته فهو زواجه من “خيرية”.. والحزين هو وفاة والده.

وعن بعض المشاهد التي يتمنى أن يحذفها بالمونتاج أكد أنها هي التي لها علاقة بأن تتوسم في بعض الناس خيرًا وتخدع فيهم بالنهاية.

أما عن دور الشرير في حياته، فأكد أنه لعب دور الشرير في حياته بدون قصد ولكنه تدراك الأمر وغير موقفه.

يذكر أن برنامج “دراما نفسية” يحاور الفنانين والشخصيات العامة باعتبار حياتهم هي درامتهم الشخصية، فيتتبع المراحل التي لعبوا فيها دور البطولة والكومبارس والتحولات الدرامية في حياتهم ولحظات الأكشن والرعب.