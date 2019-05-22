اتهام جديد ضد محمد رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم أيمن محفوظ المحامي، بشكوى رسمية لمجلس النواب، ضد صناع مسلسل «زلزال»، لاتهامهم بالإصرار على إهانة المجلس الموقر.

وجاءت الشكوى بسبب إظهار الفنان محمد رمضان، نفسه وهو يصفع شخصية عضو المجلس بالقلم، وكأنه يرسل رسالة بأنه أقوى من المجلس ويدعو للعنف ضد سلطات الدولة.

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وأضاف محفوظ، في شكوى رسمية للمجلس النواب حملت رقم 7245 لسنه 2019 علي موقع المجلس الإلكتروني، والتي جاءت علي سند المادة 138من الدستور والتي تنص: “أن لكل مواطن أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها”.

وطالب أيمن محفوظ، في الشكوى باتخاذ اللازم قانونا ضد مسلسل زالزل والفنان محمد رمضان بشكوى رسمية باسم المجلس رئيسا وأعضائه لكافة جهات التحقيق والجهات والعمل علي الحد من تطاول محمد رمضان المستمر الذي يتحدي به المجتمع، ككل ولا نعلم كبريائه وتهوره وتعاليه، وقد يصل به أولا وبالمجتمع إلي أيه.

وناشد محفوظ في ختام تلك الشكوى أن يكون مجلس النواب هو الرادع له وحماية للمجتمع ككل وسلطات الدولة تحديدا بما فيها السلطة التشريعية التي يمثلها مجلس النواب.