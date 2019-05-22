نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد نجم

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن آخر التطورات الصحية للفنان محمد نجم، والذي أصيب بجلطة في المخ وتم نقله للمستشفى ويرقد حاليًا بالعناية المركزة.

وقال أشرف زكي، في تصريحات صحفية: “محمد نجم تم نقله إلى مستشفى ابن سيناء بمنطقة الدقي، وحالته الصحية استقرت”.

وطمأن جمهوره على صحته مؤكدًا انه بخير ولكن الأطباء منعوا الزيارة عنه في الوقت الحالي.

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وكان نجل محمد نجم، قد كشف تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها والده، حيث قال في تصريحات صحفية، إن والده يرقد حاليا في العناية المركزة بعد إصابته بجلطة دماغية، والت ييعمل الأطباء على إذابتها وطالب جمهوره بالدعاء له، وحرص عدد كبير من النجوم على الدعاء له عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد نجم ممثل كوميدي ولد في يناير عام 1944، بدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون، اكتسب شهرته من خلال المسرح بعد تقديمه لمسرحيات حققت نجاحا كبيرا منها “عش المجانين”، و”اعقل يا مجنون” و”عبده يتحدى رامبو” و”البلدوزر” و”النمر”، وكان آخر مسرحياته “فتحية بيه” والتي عرضت عام 2018.