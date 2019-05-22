إيناس عز الدين تكشف عن إصابتها بورم.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية إيناس عز الدين، نجمة برنامج «Arab Idol»، عن إصابتها بورم وخضوعها لتحليل العينة.

ونشرت إيناس، صورة لها من داخل مستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة بالإسكندرية، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، 15 يوم وهعرف النتيجة اذا كانت حميدة أم غير حميدة، وفي كل الاحوال أنا قوية بيكم، الحمد لله العلي العظيم”.

ورغم أنها لم تكشف تفاصيل اكثر عن طبيعة مرضها إلا انها حظيت على الكثير من تعليقات متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

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الفنانة المصرية أجرت منذ شهور عملية نحت، وتخلصت من وزنها الذي كان يسبب لها الكثير من المتاعب والأمراض، وقالت من قبل إنها حاولت بكل الطرق أن تخسر هذا الوزن ولكنها فشلت، وكانت تعبر عن غضبها دائما لأنه يتم التعامل معها كما لو كانت عارضة وليست مطربة.

إيناس عز الدين مطربة شابة نافست في برنامج المواهب أراب أيدول وخرجت قبل النهائيات، وكانت تعاني من بعض المشكلات الصحية، ولم توفق في محاولاتها المستمرة لإنجاب طفل، وانفصلت عن زوجها أحمد قمر بعد زواج 4 سنوات.

وكان أخر أعمالها الفنية التي طرحتها أغنية «القرايب مش حبايب»، من كلمات وألحان لامة علي وتوزيع جيزو.