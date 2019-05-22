يحيى الفخراني يكشف عن أجره في مسلسل «للعدالة وجوه كثيرة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدم الفنان المصري يحيى الفخراني، شخصية جابر مأمون نصار، في مسلسل «للعدالة وجوه كثيرة»، والذي تم إنتاجه عام 2001.

تكلفة المسلسل كاملة وصلت إلى 2 مليون و 700 ألف جنيه شاملة أجور النجوم والفنيين والمؤلف والمخرج وتأجير الاستوديوهات والكرفانات والديكورات.

وبلغ أجر الفنان يحيى الفخراني عن دوره في المسلسل 480 ألف جنيه فقط، في حين ان بعض النجمات كنا يتقاضين مليون جنيه أجرهن عن المسلسل، ولم يحققن نجاحًا كبيرًا وقتها.

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المسلسل من تأليف مجدي صابر، وإخراج محمد فاضل، ومن بطولة يحيى الفخراني، ودلال عبدالعزيز، ودنيا سمير غانم، وحسن عبدالحميد، وأحمد زاهر، وجمال إسماعيل، وحسن حسني، ورجاء الجداوي، وأمل رزق، ومحمد شرف، وأمينة رزق، وأحمد صيام، وحسين الإمام.

تدور أحداث المسلسل حول “جابر مأمون نصار”، وهو رجل أعمال مشهور و له صيته و سمعته الطيبة بين الناس ويعيش مع زوجته وابنته حياة هادئة، حاول إخفاء حقيقته طوال حياته كونه طفل غير شرعي، إلا أن جريمة قتل تحدث ويتم التحقيق معه فيها، تكشف كل الماضي المستور وتتفرق عائلته بسبب ذلك.