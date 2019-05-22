عاصي الحلاني يكشف تفاصيل جديدة عن أزمته الصحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها قبل سنوات، وكيف استقبل الخبر من زوجته كوليت الحلاني.

وقال خلال لقائه في برنامج «عائشة شو»، مع الإعلامية عائشة شو، والمذاع عبر فضائية «النهار»، إنه كان قد خضع لعدد من الفحوصات الطبية وبعدها سافر إلى آربيل، وطلب من زوجته أن تخبره بنتيجة التحاليل، وبعدها اتصل عليها لتخبره بأن الطبيب هو من سيخبره بنتيجة التحاليل.

وأضاف، أنه وقتها كان مضطرًا للسفر إلى الإمارات لإرتباطات فنية، ومصف هذه الفترة بأنها أصعب فترة مرت بحياته، مؤكدًا أنه كان يبكي إلى عودته لبيروت ليفاجئ بعدها بأن الطبيب يخبره بأنه يحتاج للخضوع للجراحة من أجل زرع عظام في قدمه، وطلب منه الدكتور عدم الحركة عليها لمدة شهر ونصف,

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وأكد أنه خلال هذه الفترة كان يستخدم كرسي متحرك، ويصور حلقات برنامج “ذا فويس”، ومع ذلك كان يضحك وسط اللجنة والجمهور ويتحرك إلى أن اتصل به طبيبة ذات مرة وحذره من الوقوف على قدمه.

وأوضح أن العملية الأولى لم تنجح ولذا اضطر إلى الخضوع لعمليتين جراحيتين ووصف هذه الفترة بأنها الأصعب في حياته وأنه كان يبكي كثيرًا وقتما يكون وحيدًا وكان يقول كلامات كثيرة ولكنه كان يتراجع عنها ويستغفر الله عليه، مؤكدًا انه تجاوز الأزمة بفضل الصلاة والإيمان وقرب عائلته منه.

وتابع، أنه في وسط الأزمة الصحية التي مر بها، كان يجد بعض الإعلاميين يتهمه بالخضوع للبوتكس، في حين انه كان يتناول ” الكورتيزون”، بسبب الألم الشديد الذي كان يعاني منه.