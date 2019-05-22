راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد ابنه الأكبر بفيديو مميز.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل النجم اللبناني راغب علامة بعيد ميلاد ابنه الأكب «خالد» في أجواء عائلية مبهجة مع زوجته، مصممة المجوهرات جيهان علامة، ونجليهما خالد ولؤي.

ومن أبرز لقطات الحفل التي نشرتها جيهان، كانت صورة لقالب كيك عيد الميلاد، والذي جاء على شكل مجسماً لنجلها جالساً على مكتبه، وأمامه الكثير من الأعمال، معربة عن فخرها به.

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أما السوبر ستار، فنشر مقطع فيديو مميز يتضمن لقطات خاصة له مع خالد منذ نعومة أظافره، وحتى الآن، معلقاً عليه: «منذ ٢١ عاماً أنعم الله علي بأغلى هدية في حياتي.. الحمد والشكر»، حيث تلقى علامة تهاني متابعيه ومحبيه، متمنيين لنجله حياة سعيدة وموفقة وناجحة.

يذكر أن راغب علامة أطلق مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «صدفة»، من كلمات وألحان أماني النوري، وهي امتداد لأغنية «آسف حبيبتي» التي اطلقها السوبر ستار من 26 عاماً.

من ناحية أخرى، يستعد رابغ علامة لجولة فنية، يحيي خلالها مجموعة من الحفلات الغنائية في أمريكا، يبدأها يوم 14 يونيو المقبل، وتنتهي يوم 29 من نفس الشهر.