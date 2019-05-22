داليا مبارك تحتفل مع ابنتها بالقرقيعان لأول مرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السعودية داليا مبارك مع مولودتها «لي لي» بالقرقيعان لأول مرة، وحرصت على مشاركة محبيها أجواء احتفالها.

داليا نشرت صوراً لقرقيعان «لي لي»، ظهرت فيها الفنانة السعودية ترتدي وابنتها الملابس الخليجية التراثية، وتتزينان بالحلى والمشغولات الذهبية، وكتبت داليا معلقة على الصورة: «سلم LILY يالله خلها لامها يالله».

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يُذكر أن القرقيعان عادة وتقليد سنوي وتراثي في معظم الدول الخليجية، ويوافق الاحتفال به منتصف شهر رمضان، وفيه يطوف الأطفال مرتدين أزياء شعبية تراثية، يرددون أهازيج أو أغاني شعبية، وتُوزع عليهم الحلوى.

داليا مبارك متزوجة من رجل الأعمال الأمريكي «الهيم» الذي احتفلت بزفافها عليه فبراير 2018، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى 17 نوفمبر الماضي.

من ناحية أخرى، طرحت داليا مبارك أغنية جديدة مؤخراً بعنوان «غصباً عن الكل»، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، كما أنها تجهز لاحياء حفل غنائي يوم 12 يونيو المقبل ضمن فعاليات مهرجان «فورها» بمركز جدة.