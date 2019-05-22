- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
كشفت الفنانة المصرية ناهد السباعي بجرأة عن بعض أسرارها الشخصية بعيدا عن الكاميرا، والتي لا يعرف الجمهور عنها شيئا.
ناهد قالت لأول مرة إنها تتحدث إلى الأموات، وتؤمن بوجود الأرواح، وأن الأرواح لا ترحل وتظل موجودة مع عائلتها، مشيرة إلى أنها تتحدث باستمرار مع شقيقها الراحل ويرد عليها، ويوجه لها الرسائل.
الفنانة الشابة قالت إن والدتها ناهد فريد شوقي تملأ المنزل بصور شقيقها وجدها فريد شوقي، لافتة إلى أنها تتحدث إليهم باستمرار عن كل ما يزعجها، وتشعر بهم.
ناهد رفضت أن يقال عنها أنها مجنونة، وأكدت أن رؤيتها لشقيقها الراحل في السيارة بعد وفاته مباشرة، جعلت لديها نوع من الكشف، ورغم أنها ذهبت لطبيب نفسي إلى أنها مازالت تراه وتتحدث إليه.
الفنانة المثيرة للجدل كشفت لأول مرة أنها لم تتزوج من محمد عبدربه بسبب رسالة من شقيقها فريد المرشدي، حيث دعت ناهد ربها وطلبت منه أن يوجه لها رسالة حتى تتخذ القرار السليم.
ناهد أكدت أن ابنة شقيقها «قسمت»، تحدثت إليها قبل الزفاف ليلا، وسألتها إن كانت تريد إنجاب فتاة أم شاب، وعندما أخبرتها ناهد انها تتمنى إنجاب فتاة جميلة، أرسلت إليها قسمت صورة لها وهي تضع على ذراعها ضمادة.
ناهد أكدت أنها اعتبرت تلك رسالة من شقيقها من خلال ابنته، لأنه لم يكن يريدها أن تتزوج، مشيرة إلى أن ابنة شقيقها نسيت الواقعة تماما بعد ذلك.
الفنانة المصرية تحدثت أيضا عن خلافها مع خالتها رانيا فريد شوقي، وأكدت أنها كانت «قليلة الأدب» معها، حيث دخلت في شجار مع شقيقتها ولم تتحمل.
ناهد وجهت من خلال برنامج «شيخ الحارة»، رسالة اعتذار لرانيا فريد شوقي، وطلبت منها أن تسامحها.
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي: أتحدث إلى الأموات.. ورسالة من شقيقي الراحل منعتني من الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.