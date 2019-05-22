الفنانة البحرينية شيماء سبت تكشف تفاصيل تعرضها لحادث غريب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة البحرينية شيماء سبت عن تعرضها لحادث غريب خلال قيادتها لسيارتها.

شيماء كشفت تفاصيل ما حدث، من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على “سناب شات”، حيث قالت إنها فوجئت بانفجار زجاج سيارتها بشكل مفاجئ دون أي سبب، مما كاد أن يعرضها لإصابات جسيمة لولا العناية الإلهية.

الفنانة البحرينية قالت: “لا إله إلا الله.. صار شي مو طبيعي.. انفجرت عليا الدريشة.. شلون انفجرت عليا.. شوفوا شلون.. الحمد لله الكريم إنها جت كده.. يعني لا حر ولا شي.. بس بطلت الباب وصار كده.. ما أصدق”.

Advertisements

وشيماء سبت ممثلة بحرينية من مواليد 26 أكتوبر عام 1977، وهي من عائلة فنية حيث أنها الأبنة الكبرى للممثلة فاطمة إسماعيل كما أن شقيقاتها الممثلات هم شذى وأبرار وشيلاء، درست دبلوم هندسة مدنية وحاصلة على بكالوريوس إعلام وعلاقات عامة وبكالوريوس علم نفس.

بدأت شيما مشوارها الفني في عام 1988 من خلال مسرح الطفل، ولها العديد من الأعمال في الفترة نهاية الثمانينات والتسعينات وبداية الألفية الثانية بعمر صغيره مثل غناوي بو تعب وحزاوي الدار وبيت المغتني وسرور، بينما بدايتها الفعلية كانت في مسلسل عمى ألوان في عام 2002 بمشاركة الفنان غانم السليطي والفنانة الإماراتية سميرة أحمد واستمرت بعد ذلك تقدم أعمالاُ على المسرح والتلفزيون كما قدمت بعض البرامج في التلفزيون والإذاعة.