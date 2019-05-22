سوزان نجم الدين تكشف أنها لا تمارس حب التملك على أبنائها

أكدت الفنانة سوزان نجم الدين، أن شخصية صولا التي قدمتها من خلال مسلسل ابن أصول لا تشبهها على الإطلاق، وقالت، "صولا تعاني من الغيرة المرضية وتمارس حب التملك على ابنها، أما أنا فأعطي الحرية الكاملة لأبنائي، فأنا أم بعقل أوروبي وقلب شرقي".

وأضافت سوزان نجم الدين في تصريح صحافي، "لا أتدخل في حياتهم وأعطي لهم الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات بحياتهم"، معبرة عن سعادتها بالنجاح الذي حققته من خلال مسلسل ابن أصول، موضحة أن تجسيد دور والدة حمادة هلال تحد كبير.

ويشارك في بطولة هذا العمل نخبة من الفنانين منهم آيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل وأحمد كرارة وفراس سعيد.

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