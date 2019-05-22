رد عنيف من الفنان محمد الشرنوبي بعد اكتشافه مقلب «رامز في الشلال».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضم الفنان المصري محمد الشرنوبي، لضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج «رامز في الشلال»، والذي يقوم بتصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

رامز جلال، بدأ الحلقة بمقدمة كشف من خلالها أن الفنان يمر بأربع مراحل حتى يصل إلى النجومية وأن يكون فتى أحلام الفتيات، ولكن محمد الشرنوبي تجاوز جميع المراحل وانتقل للمرحلة الرابعة مرة واحدة.

وأضاف، أنه يمثل ويغني ويلحن وتجده في كل المسلسلات والحفلات، وأكد أنه أوقع به في شباكه لأنه قدره ومكتوبه، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها في شباك رامز جلال.

كما سخر من محمد الشرنوبي، قائلًا: «إنت جي في طيارة وهاني شاكر بيروح النقابة في توكتوك»، كما لم تسلم إطلالة محمد الشرنوبي في الحلقة من سخرية رامز جلال، والذي وصف كوفيته بالبطانية.

واعتذر رامز جلال، في بداية الحلقة من مشاركة الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، عن الظهور في حلقة الليلة من البرنامج.

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وواجه محمد الشرنوبي، مقلب الشلال بالصراخ الشديد، وزاد من استفزازه، حركات رامز جلال، والمتواجد إلى جواره في “الزودياك”، متنكرًا في زي رجل الإنقاذ.

وكان محمد الشرنوبي، قد تم الإيقاع به في شباك رامز جلال، بعد إقناعه بالمشاركة في تقديم إعلان لإحدى المشروبات، مع المخرج العالمي جاد شويري.

وأصيب محمد الشرنوبي، بنوبة رعب شديدة بعد رؤيته لغوريلا رامز جلال، وحاول التملص من فريق رامز جلال، والذين حاولوا إعاقة حركته من الهروب من أمام غوريلا رامز جلال.

وبعد كشف رامز جلال، نفسه له قابل الأمر بعصبية كبيرة من الشرنوبي، وحاول رامز تهدئته مطالبًا إياه بعدم خلع “الفيست”، الذي يرتديه لأنه يوجد به الميكرفون، وبعدها شاركه رامز جلال في الغناء.