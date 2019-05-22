رامز جلال يكشف عن ملصق فيلمه الجديد "سبع البرمبة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل المصري رامز جلال عن ملصق فيلمه الجديد الذي يعرض في عيد الفطر بعنوان "سبع البرمبة"، ويتضمن صورته متقمصا 4 شخصيات، وذلك عبر حسابه الخاص على "أنستقرام".



وعلق رامز على الملصق قائلا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، متخفوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب".

الفيلم الذي كتبه لؤي السيد وأخرجه محمود كريم، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.

ويشارك في الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين؛ منهم بيومي فؤاد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد ثروت، وجميلة عوض، ومها أبوعوف، ونور قدري، وغيرهم من النجوم.

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كما يشارك كضيوف شرف 3 نجوم وهم أحمد السقا، وأمير كرارة، وياسر جلال.

وأكد بيومي فؤاد، في تصريحات صحفية، أنه يقدم شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل، حيث يقوم بدور "شوكت" المتزوج من الفنانة مها أبوعوف ولديهما بنتان هما الفنانة جميلة عوض ونور قدري.



