التونسية فاطمة ناصر تؤكد أن "زي الشمس" من أفضل الأعمال الدرامية

أكدت الفنانة التونسية فاطمة ناصر أنها تعتبر مسلسل زي الشمس من أفضل الأعمال الدرامية التي عرضت خلال هذا العام.

وقالت في تصريح صحافي، "أتابع مسلسل "زي الشمس" وأعجبتني قصته وأحداثه وأداء جميع الفنانين به رائع وصادق".

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين منهم دينا الشربيني وريهام عبد الغفور وأحمد السعدني وسوسن بدر.

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