عاصي الحلاني يكشف أزمته الصحية خلال تحكيم "ذا فويس"

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""الخليج 365"" من القاهرة: تحدث الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن حالته الصحية الصعبة التي تعايش معها خلال فترة تحكيمه في برنامج "ذا فويس". وذلك في حديثه عبر برنامج "عايشة شو" الذي يُعرَض على قناتي النهار والقاهرة والناس، حيث أشار لإصابته بمرضٍٍ نادر أجبره على الخضوع لعملية زرع عظم، وأقعده على الكرسي المتحرك لفترات مُنِعَ خلالها من الوقوف، وقال: "ليس عندي مرض عضال حتى لا يفهمني أحدهم بما لا أقصده، بل هي مشكلة في العظم أتابع علاجها". وأضاف: "كنت أضحك مع لجنة التحكيم والجمهور لأنسى الألم".

وفيما عبّر عن حزنه لاتهامه بحقن وجهه بالبوتوكس بعد تناوله لأدوية الكورتيزون حتى يحتمل ألمه، أشار إلى أن طبيبه الخاص رآه واقفاً خلال إحدى الحلقات، فاتصل به خلال البرنامج طالباً منه الجلوس خوفاً من تداعيات الوقوف على نجاح العملية.

وأدمع شارحاً الوضع النفسي الصعب الذي مرّ به، مؤكداً على أن إيمانه العميق بالله أعطاه الصبر والتوازن والقدرة على التحمل، مشيراً إلى مواظبته على الصلاة قبل النوم.

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ورداً على السؤال "إن كان قد ندم على مشاركته في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس بموسمه الرابع مع تبديل أعضاء اللجنة"، قال أنه انضم الى اللجنة قبل 10 أيام من بدء عملها بعد مفاوضات وأخذ ورد. موضحاً أنه يؤمن بالتجديد والتطوير ومن الطبيعي أن تتبدل الوجوه عبر المراحل.

وأكد أنه على علاقة طيبة بجميع الزملاء الذين شاركوه في تحكيم هذا البرنامج الذي يعتبره من أجمل التجارب التي عاشها في حياته المهنية.

