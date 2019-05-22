شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لعازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى بدار الأوبرا.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى حفلاً فى التاسعة والنصف مساء بعد غد الجمعة 24 مايو على المسرح الكبير، بمشاركة مجموعة من المواهب الواعدة فى العزف على آلة البيانو من طلاب المدارس والجامعات المختلفة وأكاديمية الفنون منهم تاليا عطية، سارة بيبرس، فريدة مبارك، هبة بيبرس، مايا أبو غالى، نادية الجمال، مايا الزوربا، هيدى الجندى، نادية الفاس، تيا فكرى، نور عرفة، لانا سامى، تمارا الطرزى، منى كشكى، آدم بن لادن، حسن الزوربا، عليا عطية وخالد سيف النصر، ويتضمن البرنامج باقة من الأعمال الكلاسيكية التى كتبها خصيصا لآلة البيانو كبار المؤلفين، بالإضافة إلى مختارات من اشهر المؤلفات العالمية.

مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987، شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا (إيطاليا)، وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987، وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية، قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج، بالإضافة إلى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988، تشغل حالياً منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة.