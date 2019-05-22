شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "علامة استفهام" يتصدر تريند مصر على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "علامة استفهام" للنجم محمد رجب، قائمة أكثر الهاشتاجات عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، تزامناً مع عرض الحلقة الـ 16 والذى يعرض حاليا فى السباق الرمضانى.

وحصد هاشتاج المسلسل على ألاف التعليقات على أحداث الحلقة الـ 16 التى أسفرت عن العديد من المفاجآت والصدمات لمتابعى المسلسل، كما حصد على العديد من إشادات المدونين والمعلقين على الهاشتاج الذى نجح فى اعتلاء القائمة خلال ساعة.

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مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.