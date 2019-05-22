شكرا لقرائتكم خبر عن بدءا من اليوم.. عرض فيلم ويل سميث ومينا مسعود Aladdin فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دور العرض السينمائى فى الكويت عرض فيلم Aladdin، بطولة ويل سميث ومينا مسعود ونعومي سكوت، بدءا من اليوم الأربعاء، وكانت شركة Disney للإنتاج الفنى والسينمائى قد أعلنت أنها تقوم بإعادة إنتاج الفيلم الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم الرسوم المتحركة، الذى طُرح تجاريًا عام 1992.

يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد شخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.