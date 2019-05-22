شكرا لقرائتكم خبر عن طرح جزء رابع من John Wick.. والشركة المنفذة تحدد موعد التصوير والعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاحه فى دور العرض منذ طرحه الأربعاء الماضى، قررت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام John Wick طرح جزء رابع من السلسلة بعد نجاح الجزء الثالث من John Wick: Chapter 3 – Parabellum الذى حقق إيرادات بلغت 56 مليون دولار فى افتتاحية الأسبوع الأول من الفيلم.

ولم تحدد الشركة المنتجة الاسم الذى سيحمله الجزء الرابع، ورجحت نهاية يونيو يبدأ تصويره ليعرض العام المقبل فى شهر مايو.

وتدور أحداث الجزء الجديد بمحاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.

فيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum من بطولة ريفز كيانو، هالي بيري، جايسون مانزوكاس، ايان مكشان، لورنس فيشبورن، روبن لورد تايلور، آسيا كيت ديلون، لانس رديك، هيرويوكي سانادا، مارك داكاسكوس، الفيلم من إخراج تشاد ستاهيلسكي، ومن تأليف ديريك كولستاد.