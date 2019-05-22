شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى: تلقيت عروضاً لبطولة مسلسل فى 2020 ولم أحسم قرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة ياسمين صبرى، أنها لم تحسم أمر تقديمها مسلسل جديد فى شهر رمضان 2020 بعد نجاح مسلسلها "حكايتى" المعروض حالياً على أكثر من قناة فضائية وتحقيقه ردود أفعال مميزة.

وأشارت إلى أنها تلقت عروض بالفعل لتكرار تجربة البطولة العام المقبل، وتكشف ياسمين فى حوارها مع ”الخليج 365” المقرر نشره فى الجريدة الورقة والموقع الالكترونى صباح بعد غد الخميس.



ياسمين صبرى واليوم السابع

وأشارت ياسمين لـ"الخليج 365" إلى أن الأمور بالنسبة لها تتوقف على وجود قصة وسيناريو مناسب لها حتى تتخذ قراراً نهائياً، موضحة أنها اختارت فى "حكايتى" تقديم دور قريب من الجمهور وركزت على أن تكون الفكرة قائمة على قصة صعود كما أنها أردت أن يكون اسم العمل من كلمة واحدة وتكون بمعنى الحدوتة ولذلك اقترحت "حكايتى" على المؤلف محمد عبد المعطى وأعجب به ونفس الأمر بالنسبة للمخرج أحمد سمير فرج.

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مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.