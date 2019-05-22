شكرا لقرائتكم خبر عن "نافورة المغرب الراقصة" تجمع يسرا وأبو مع الدوزى على أنغام 3 دقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل الفنانة يسرا مع المطرب أبو ضيوفًا على احتفالية المطرب المغربى عبد الحفيظ الدوزى فى المغرب، والتى يحتضنها مسرح موروكومول فى مدينة كازابلانكا، فى تمام العاشرة مساء الجمعة المقبل.

ويحتفل الثلاثى بسهرة رمضانية غنائية على أنغام 3 دقات، الظاهرة الغنائية الناجحة التى جمعت بين أبو ويسرا وحققت ناجاحًا جماهيريًا وصل للعالمية وحققت قرابة النصف مليار مشاهدة على اليوتيوب، بجانب حلولهما ضيوف شرف على حفل الدوزى الغنائي، الذى يعيد فيه إحياء رائعة "العيون عينيا"، إحدى أقدم أغنياته التى ظهرت للنور منذ قرابة 9 سنوات، بالتزامن مع إعادة افتتاح نافورة المغرب الراقصة، والتى تعد أكبر نافورة راقصة فى أفريقيا.

الدوزى تم اختياره مؤخرًا كأفضل مطرب مغربي للعام الثانى على التوالي حسب تصنيف جوائز داف باما الألمانية، كما حاز العام قبل الماضى جائزة الموروكان ميوزيك أوورد، وشارك فى تقديم الأغنية الدعائية الرسمية لكأس العالم بنسختها المغربية مع النجم العالمى جيسون ديرولو، ويمتد مشواره الفنى لأكثر من عقدين، حصيلتها أكثر من 15 ألبومًا.

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