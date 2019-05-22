شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس تسجيل أغنية جديدة لـ ساندى بتوقيع أحمد البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن أحمد البرازيلى فى أغنية جديدة مع المطربة ساندى لم يستقر على اسمها حتى الآن، وهى من كلمات محمد أبو القاسم، وتوزيع أحمد عبد السلام، وهندسة صوت ماهر صلاح، ومن المقرر طرحها ضمن ألبوم ساندى التى تحضرله حاليا حسبما أكد البرازيلى لـ"الخليج 365"، وأكد البرازيلى أنه يراهن على هذه الأغنية التى يعتبرها جديدة ومختلفة سواء فى الكلمات أو الألحان، معبراً عن سعادته بالتعاون مع ساندى.

يذكر أن المطربة ساندى طرحت مؤخرا أغنية وطنية بعنوان "هعمل الصح"، وذلك عبر قناتها على موقع يوتيوب، من كلمات أمير العشماوى، وألحان محمود أنور، وتوزيع هانى يعقوب.

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