شكرا لقرائتكم خبر عن 6 دقائق تصفيق للمخرج تارانتينو بعد عرض Once Upon a Time In Hollywood.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفيلم الجديد للمخرج كوينتين تارانتينو " Once Upon a Time In Hollywood" سينجح فى تحطيم الأرقام القياسية فى شباك التذاكر الأسبوع المقبل، بعد التصفيق الذى حصل عليه بعد العرض الأول للفيلم فى مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72 منذ قليل.

وحصل تارانتينو على تصفيق حار من المشاهدين والحاضرين لمشاهدة العرض الأول وصل لـ 6 دقائق كاملة، مما يجعله رقم 1 فى الحصول على أكبر عدد دقائق فى التصفيق ليحطم الرقم القياسي وهو 5 دقائق.

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وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.



جانب من التصفيق

الفيلم يركز على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.