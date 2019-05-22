فتح باب تقديم مشروعات الأفلام لملتقى القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلنت إدارة الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تبدأ فعالياتها من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، عن فتح باب تقديم مشروعات الأفلام للنسخة السادسة من ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يقام ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما في نسختها الثانية. ويستمر باب التقديم مفتوحًا حتى 1 أغسطس المقبل.

النسخة السادسة من ملتقى القاهرة السينمائي تجمع المنتجين الدوليين مع الممولين والموزعين وممثلي مؤسسات التمويل والمبيعات والقنوات التليفزيونية لإقامة تعاون دولي وشراكات مع سينمائيين من أنحاء العالم العربي. وتختار لجنة مكونة من خبراء في صناعة السينما مشروعات الأفلام التي تتلقى الجوائز المادية أو ما يماثلها من خدمات والمقدمة من شركاء ملتقى القاهرة السينمائي.

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ويشترط ملتقى القاهرة السينمائي أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك عربيًا أو من أصول عربية، وأن يكون الفيلم روائيًا أو وثائقيًا طويلاً في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وأن يكون مخرج المشروع قد سبق له العمل على فيلم واحد على الأقل، سواء كان طويلاً أو قصيرًا.

ويضم فريق عمل أيام القاهرة لصناعة السينما ميريام الدغيدي مديرة ملتقى القاهرة السينمائي، وعلياء زكي مديرة أيام القاهرة لصناعة السينما، تحت إشراف المنتج والمؤلف محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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