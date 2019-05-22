حمادة هلال يمر بمشاكل بسبب زوجاته في "إبن أصول"

تبدأ الحلقة 16 من مسلسل ابن أصول، بتمثيلية من نعمة أمام صولا أنها مريضة وتعاني من برد شديد، وأنه لا يمكن أن يقترب منها هشام حتى لا تعديه، وبالفعل تقتنع صولا بأنها مريضة وتفرح بذلك، بسبب غيرتها على ابنها هشام من زوجاته.

وتشهد الحلقة بعض الشجارات بين نعمة

ورحمة، ثم تبدأ رحمة في التعامل بلين مع هشام وتقول له أنها تحبه، وأيقنت أن الخلافات لا داعي لها، واقتنعت بأن عليهم جميعا أن يتعايشوا، وتطلب منه أن يذهب معها للطبيب لتتابع حملها، وبالفعل يذهب معها.

وتتعصب صولا ونعمة من لين هشام مع رحمة ومطاوعته لها، ويستفزوها، فتحدث بينها خناقة، ويتدخل هشام ليفض بينهم، وفي أثنلء ذلك تضربه نعمة على رأسه بالخطأ بالفاظ.

والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير

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