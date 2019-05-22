ماجد المصري يعرض أرض محمد رمضان للبيع في "زلزال"

تبدأ الحلقة 16 من مسلسل زلزال، بتجهيزات الفرح الخاصة بأمل خليل السياح على الدكتور عبد الحليم، ويتم اقامة الفرح في الفندق الذي يعمل فيه محمد حربي كرامة، وخلال الفرح يمسك حربي الميكروفون ويتحدث أمام الجميع أن له حق 300 متر أرض ولنيترك حقه.
ويقرر خليل السياح عرض الأرض 300 متر التي يتحدث عنها حربي، للبيع، حتى يتخلص من المشاكل وحديث حربي المتكرر عليها، ويبدأ في البحث عن مشتري، ويفكر الأستاذ زهدي وعم جبريال في شرائها
ويعمل زلزال مع صافية ووالدتها ويعاونهم في العمل على عربية الفول، ويفكرون في تكبير هذا المشروع.
والمسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى، حسام داغر وسلوى عثمان وحنان سليمان، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.
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