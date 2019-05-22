بالفيديو.. أحمد صلاح حسني يكتشف خيانة مراد مكرم في "لأخر نفس"

تبدأ الحلقة السادسة عشر من مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز، بمقابلة "دينا" شقيقة "سلمى" لـ "ياسر" وهو عضو سابق في إحدى الجماعات الإرهابية في المستشفى أثناء زيارتهم لأطفال ضحايا

الحادث الإرهابي الأخير.

تدور أحداث الحلقة حول إصابة "عبد الرحمن" نجل "أبو زياد" أمير الجماعة الإرهابية المعروفة "بأنصار الحق" بطلق ناري من قبل شخص

مجهول.

ومن ناحية أخرى مواجهة "سليم" لسكرتيرته "ناهد" بعد إكتشافه زواجها من زوج أخته "نها".

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تنتهي الحلقة السادسة عشر من مسلسل "لأخر نفس" بسماع "دينا" شقيقة "سلمى" خادمتهم الخاصة أثناء حديثها مع شخص مجهول عبر الهاتف وهي تقول له معلومات عن "سلمى".