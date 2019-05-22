بيومي فؤاد يقلد السقا ومحمد إمام في "الواد سيد الشحات"

يظهر الفنان بيومي فؤاد ، كذلك في الحلقة 16 من مسلسل الواد سيد الشحات، حيث لا يزال مخطوفًا من قبل ريتاج وسيد وفخر، ويعاني بيومي من انفصام، ويقوم بتجسيد شخصيات من أفلام سبق وأن مثلها فنانون آخرون.

ويقوم بتجسيد وتقمص شخصية أحمد السقا، في فيلم إبراهيم الأبيض، وتقوم ريتاج بدور هند صبري وسيد بدور عمرو واكد وفخر العرب بدور محمود عبد العزيز، ويطب سيد وفخر 6 مليون دولار فدية من أحد المنتجين إلا أنه يرفض.

ويمسك المنتج بهم، وفي نهاية الحلقة تدخل عليهما ريتاج ومعها الفنان بيومي فؤاد، وهو يجسد دور الفنان محمد عادل إمام في مسلسل هوجان، وينفذهم.

والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي.