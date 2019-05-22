كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. دفعة القاهرة 16 يتصدر جوجل السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر مسلسل دفعة القاهرة 16 قائمة الأكثر تداولا على جوجل في السعودية وذلك بعد عرض الحلقة 16 منه، والتي شهدت أحداثها تطليق "يوسف" والذي يؤدي دوره الفنان بشار الشطي، زوجته "لطيفة" والتي تجسد دورها الفنانة مرام البلوشي، وذلك لأجل حبيبته السابقة "دلال"، والتي تلعب دورها الفنانة فاطمة الصفي، وتطوع كل من عدنان ويوسف وسامي للخدمة في الجيش المصري للمشاركة في الدفاع عن بورسعيد من العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦.

ورفض "فهد" استيعاب أمر فقدانه البصر، وكونه سيحول دون التحاقه بالجيش، حيث تشاجر مع زملائه لأنهم لم يسمحوا له بالتطوع، واكتشف سامي أن دلال لا تحبه، بعدما قدمت لطيفة له مكتوب منها كتبته ليوسف، وبعدها واجه سامي دلال وطالبها بأنه تخبره من صاحب المكتوب لكنها رفضت.

ووافقت إقبال على الزواج من جارها الضابط المصري بعدما ترك لها رسالة يكشف فيها عن حبه لها، ورغبته في الزواج منها على اعتبار أنها شقيقتها التؤام "سبيكة".

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وانتهت أحداث الحلقة بإصابة كل من "عدنان" الذي يجسد دوره الفنان خالد الشاعر، و"ناصر" الذي يلعب دوره الفنان مهند الحمدي، بعد تطوعهما للخدمة في الجيش المصري للمشاركة في الدفاع عن بورسعيد من العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦.

وبعد إصابة ناصر، اعترف عدنان له بأنه نادية بريئة ولم تخنه كما اعتقد، وأن الحادثة كانت بتدبير من صديقهما فهد.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.