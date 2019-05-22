كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019 .. تعرف على موعد الحلقة 17 من مسلسل الكاتب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الكاتب" تصاعد الأحداث في العمل بعدما انتحر الكاتب شادي، وترك وصية بألا تعرض مسرحية "طفلتي المدللة"، وحامت حوله الشكوك بعد اكتشاف شال القتيلة تمارا ببيته بعد انتحاره، ولذلك ينتظر عشاق المسلسل بفارغ الصبر، عرض الحلقة السابعة عشر من العمل الذي يعرض عبر مجموعة قنوات أبوظبي وLBCI، وldc، وشبكة نتفلكس.

ويمكن للمشاهدين متابعة العمل عبر قناة أبوظبي في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وبعدها بساعة عبر أبوظبي دراما، وعلى ldc في السابعة والنصف مساءًا، وبعدها بساعة على lbci.

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.