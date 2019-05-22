شاهدوا ممثلة مصرية شهيرة تكشف عن تعرضها للإختطاف والتحرش

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 01:01 صباحاً - كشفت ​الممثلة المصرية بسمة​ عن تعرّضها للإختطاف والتحرش، معتبرة أنه من أصعب المواقف التي تعرضت لها في حياتها.

وقالت بسمة خلال لقائها في برنامج “​دراما شخصية​” الإذاعي، مع الإعلامية ​إيناس سلامة الشواف​: “التعرض للتحرش الجماعي واحد من المواقف الدرامية في حياتي، وخطفي على الدائري ورفع الرشاش في وجهيي وإلقائي من سيارتي على الدائري من مواقف الأكشن”.

وتابعت بسمة: “أحب أن أحظى بمساحة كبيرة في حياة المقربين مني، أما الأقل قرابة فأحب أن أكون مؤثرة في حياتهم دون التواجد الزائد المبالغ فيه”.