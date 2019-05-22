كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 01:01 صباحاً - كشفت الممثلة المصرية بسمة عن تعرّضها للإختطاف والتحرش، معتبرة أنه من أصعب المواقف التي تعرضت لها في حياتها.
وقالت بسمة خلال لقائها في برنامج “دراما شخصية” الإذاعي، مع الإعلامية إيناس سلامة الشواف: “التعرض للتحرش الجماعي واحد من المواقف الدرامية في حياتي، وخطفي على الدائري ورفع الرشاش في وجهيي وإلقائي من سيارتي على الدائري من مواقف الأكشن”.
وتابعت بسمة: “أحب أن أحظى بمساحة كبيرة في حياة المقربين مني، أما الأقل قرابة فأحب أن أكون مؤثرة في حياتهم دون التواجد الزائد المبالغ فيه”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ممثلة مصرية شهيرة تكشف عن تعرضها للإختطاف والتحرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.