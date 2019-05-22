شاهدوا عراك على المسرح بين فنانين بسبب جائزة

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 01:01 صباحاً - اندلع خلاف على المسرح خلال توزيع الجوائز في مهرجانات الموسيقى في أكرا.

في التفاصيل، اتجه الفنان ​ستونبوي​ لاستلام جائزته عندما صعد منافسه ​شتا والي​، مع مرافقيه إلى خشبة المسرح، ووبدآ يتشاجران حول من يستحق الجائزة، وظهر الأول في مقطع فيديو وهو يحمل مسدسًا، وفقًا لموقع “بي بي سي”.

ولم يصاب احد بشكل بالغ، واستؤنف حفل توزيع جوائز “فودافون غانا” الموسيقية بعد تأخر قصير في برنامج الحفل، كما اعتذر ستونبوي لاحقًا من الجمهور وقال: “كان عليّ التصرف بطريقة غريزية، لأننا نعرف جميعًا كيف يمكن للبعض أن يصيروا عدوانيين، لقد رأينا التهديدات التي أرسلت إلينا على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا كان علينا أن نأتي ونحن مستعدون”، وأضاف: “أتيت بسلام وسأذهب بسلام، وأعتذر لكل جماهير غانا”.