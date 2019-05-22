شاهدوا قصي خولي يتحدث عن زواجه سراً ويؤكد أنه بين النجوم السوريين الأعلى أجرًا

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 مايو 2019 01:01 صباحاً - تحدث الممثل السوري ​قصي خولي​ في الكثير من المواضيع التي تتعلق بحياته الخاصة والمهنية ولاسيما عن ثنائيته الأخيرة مع الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ في مسلسل “خمسة ونص”.



ومن أهم المواضيع التي تمّ تناولها في حلقة “مجموعة إنسان” الذي حلّ فيها ضيفاً هي قصة زواجه سراً حيث أنه لم ينفي ولم يؤكد الخبر ولكنه أكد أنه وقع بالحب مرّات عدة.



وفيما خص عمله حالياً مع نجيم قال أنه سيكرّر العمل معها، بشرط أن يتوافر النص الجيد والشركة الجيدة للعمل، ونوّه، إلى أنّ نجيم، من أهم الفنانات في لبنان، والوطن العربيّ، واصفًا إياها بالمجتهدة، مضيفًا: “وافقت على المشاركة في مسلسل (خمسة ونص)، لأنني وجدت البيئة الدرامية التي أفضلها”.

ونفى خولي ما أشيع عن عدم توافقه مع نجيم في كوليس تصوير المسلسل مؤكدًا، أنّ كلّ شخص في عمله، له طقوس معيّنة يتّبعها لراحته.



وعن المنافسة بين مسلسله “خمسة ونص” ومسلسل “الهيبة-الحصاد” قال أنه ليست من منطلق إثبات ثنائية من أهم ولكنّ الهدف، هو إثبات أنّك ممثّل جيّد، في ظلّ إنتاج جيّد، ونصّ ومخرج جيّدين، وأكد أنه لم يكن المقصود الإساءة لمسلسل “الهيبة-الحصاد” في مسلسله.



وكذلك من المواضيع التي أثيرت سابقاً وأوضحها خولي في الحلقة، قصة وضعه العلم الأميركي على صفحته الخاصة حيث كشف أنه حصل على الجنسية الأميركية.

وأيضاً حول رفضه العمل مع الممثل السوري مكسيم خليل بسبب وضع الأخير والدته في دار العجزة، نفى الموضوع مشيراً إلى أنه لم يعرض عليه العمل معه.

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