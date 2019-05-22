بثينة الرئيسي باكية: بدأت من الصفر واشتغلت بمحل لبيع الكتب

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة بثينة الرئيسي تحدثت فيه للمرة الأولى عن بداياتها، قبل دخولها مجال التمثيل.

وقالت “بثينة” في الفيديو: “دائما أعطيكم طاقة إيجابية، وأحفزكم، على أنكم تتحدون الصعاب، إذا فيه طموح داخلكم تقدرون، أنا ما وصلت بالسهل، أنا بدأت من الصفر، وما ولدت وبتمي ملعقة من الذهب، وكنت مدلعة، أنا تعبت لحتى وصلت”.

وأضافت: “ها السالفة أنا ما تحدثت عنها من قبل، هل شي يعورني لما أتكلم فيه؟ أول ما سافرت إلى الكويت لكي أكمل دراستي، كان عندي نقص مادي، اضطررت أشتغل بمحل أبيع فيه كتب، ما حسيت أنه عيب”.

وتابعت باكية: “مو عيب ولا صعب، واشتغلت وحاربت وسعيت، وصلت، ولسا عندي طموح، وكلكم تقدرون، لا تخافوا من أي شي رح توصلون”.

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وأعلنت الفنانة بثينة الرئيسي، مشاركتها في مسرحية “i wish”، الى جانب نخبة من نجوم المسرح، حيث من المقرر عرضها في عيد الفطر المقبل.

يشار إلى أن بثينة الرئيسي تخوض الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل “الديرفة”، إلى جانب كل من: عبد الله بهمن، وغدير السبتي، وحسين المهدي، ومحمد المنصور، وهيفاء عادل، ومن تأليف علياء الكاظمي، وإخراج مناف عبدال.

وتجسد “بثينة” من خلال العمل، دور فتاة تدعى فاطمة، وهي شخصية متقلبة للغاية، وتعيش الكثير من الصراعات، بسبب الصدمات التي ستتلقاها.