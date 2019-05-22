الأمير ويليام: “عانيت كثيرًا”

متابعة بتجـــــــــــرد: أكد الأمير البريطاني ويليام أنه شعر بألم لا مثيل له بعد رحيل والدته المحبوبة الأميرة ديانا، وأشار في برنامج وثائقي عير شاشة BBC إلى الصحة النفسية التي عاشها، قائلاً: “هناك ضرورة للاسترخاء والحديث عن ما مررنا به من أزمات عاطفية، فنحن لسنا آلات”.

وأضاف دوق كامبريدج: “الموت أقرب مما نتصور. وموت والدتي جعلني أتشارك للمرة الاولى مع أحزان الآخرين. فكرت في الأمر كثيراً، وأحاول فهم مشاعري، عندما تكون فريسة للحزن، خاصة في سن مبكر، فإنك تمر بتجربة لا مثيل لها““.

ووصف الأمير عالم الإسعاف بأنه “منفتح”، وتحدث عن تجارب قاسية جداً عاشها بشكل يومي، حيث تعامل مع عائلات تتلقى أقسى الأخبار.