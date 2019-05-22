هكذا احتفل الأمير هاري وميغان ماركل بذكرى زواجهما الأولى – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: احتفل دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل بذكرى زواجهما الأولى من خلال نشر فيديو عبر حسابهما الخاص على إنستغرام.

وتضمن الفيديو صوراً من كواليس حفل الزفاف الملكي لم يسبق أن نُشرت من قبل. فيحمل هذا الفيديو 14 صورة للأمير هاري وميغان ماركل، معظهما بالأبيض والأسود.

وتم إرفاق الصورة بالتالي:”مبروك لدوق ودوقة ساسكس على مرور سنة على زواجهما. فاليوم الذكرى السنوية لزفافهما”.

وحمل الفيديو رسالة من ميغان وهاري إلى جميع المحبين: “شكراً على كل الحب والدعم اللذين تلقيناهما منكم جميعاً من كافّة أنحاء الكرة الأرضية. كل واحد منكم جعل من هذا النهار ذكرى مميزة وجميلة”.

والجدير ذكره أن زفاف ميغان ماركل والأمير هاري وقع في 19 أيار 2018.