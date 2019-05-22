حاتم العراقي يحتفل بعيد الفطر مع الجمهور في لبنان

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد النجم حاتم العراقي للإحتفال بعيد الفطر المبارك مع الجمهور في لبنان لهذا العام.

ومن المقرر أن يحيي العراقي حفلًا غنائيًا في “كازينو لبنان” مساء 8 حزيران/يونيو المقبل حيث سيقدّم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

وأعلن حاتم العراقي عن الحفل من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب: “جمهوري الغالي والحبيب انتظرونا في بيروت يوم السبت 8/6/2019 …احبكم”.

الجدير ذكره أن هذا الحفل الثاني الذي تتولى إنتاجه وتنظيمه شركة PMG التي يرأسها السيد باسكال مغامس لـ حاتم العراقي في لبنان.