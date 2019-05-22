ماذا دار بين عاصي الحلاني وتيم حسن؟

متابعة بتجـــــــرد: خلال حلوله ضيفًا على برنامج “عايشة شو” عبر إحدى الفضائيات العربية، أعرب النجم اللبناني عاصي الحلاني عن محبّته الكبيرة للنجم السوري تيم حسن وإعجابه بأعماله منذ مسلسل “الملك فاروق” وصولًا إلى مسلسل “الهيبة” الذي خاض بطولته تيم على مدار ثلاث سنوات.

من جهته شكر تيم، عاصي على كلامه وعلّق على فيديو لقاء الحلاني عبر حسابه على موقع “تويتر” فكتب: “محبتي وتقديري للغالي عاصي الحلاني كل الشكر على رأيك و متابعتك”.

عاصي ردّ على تغريدة تيم وكتب: “بتستاهل كل الحب والمتابعة يا غالي لأنك فنان ومبدع بينشاف الحال فيك وبترفع الراس بالتوفيق دائماً باذن الله”، فعاد تيم وكتب له: “حبيب القلب ياابو الذوق واللطف”.

مسلسل “الهيبة الحصاد” من تأليف، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “الصبح اخوان”، أمّا شارتي البداية والنهاية “مجبور” و”أزمة ثقة” من غناء النجم ناصيف زيتون.