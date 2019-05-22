ليزي كوندي: ميغان ماركل طلبت العثور لها على زوج بريطاني مشهور!

متابعة بتجــــــــــــرد: زعمت شخصية التلفزيون الشهيرة “ليزي كوندي” أن دوقة ساسكس الأميرة “ميغان ماركل” طلبت مساعدتها في العثور على “رجل بريطاني مشهور”، قبل ثلاث سنوات من مقابلة الأمير هاري.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، تصريحات “كوندي” التي أوضحت أنها كانت تجري محادثة مرحة مع “ميغان” التي قالت لها: “هل تعرفين أي شخص مشهور؟ أنا عزباء وأحب الرجال الإنجليز”، فردت “كوندي” قائلة: “سنخرج ونجد لكي شخصا ما”.

ومن ضمن المرشحين الذين فكرت بهم “كوندي” لتقدمهم إلى “ميغان” الممثلة الأمريكية المعتزلة، كان لاعب كرة القدم آشلي كول الذي استبعدته بسبب سمعته السيئة.

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وأضافت شخصية التلفزيون البريطانية بأنها التقت بميغان في اليوم التالي، والتي وصفتها بأنها “مرحة للغاية”، موضحة بأنها تفاجأت بأخبار علاقتها الغرامية مع الأمير هاري، وهي تعتقد بأنه تم تقديم النصائح لها بإنهاء علاقاتها مع الأشخاص الذين صادقتهم في وسائل الإعلام.

روت “كوندي” العديد من قصصها الخارقة مع النجوم في كتابها الجديد وحكايات من السجادة الحمراء، وهو متاح للشراء الآن على أمازون.